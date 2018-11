Nächste Woche soll die Kälte kommen

Die Salzburger Skigebiete rüsten sich für die Beschneiung.

Nur auf den zwei Schneebändern auf der Resterhöhe bei Mittersill und auf dem Kitzsteinhorn oberhalb des Alpincenters (2450 m) kann man in Salzburg derzeit Ski fahren.

Der Vorstand der Bergbahnen Kitzbühel Josef Burger sagt: "Die Resterhöhe wird intensiv von Trainingsgruppen genützt. Am Wochenende war das Weltcup-Team der Schweizer Damen da, am Montag Marcel Hirscher. Insgesamt hatten wir bis 11. November 66.000 Fahrten." Das warme Wetter konnte dem in einem Depot über den Sommer geretteten Altschnee nicht den Garaus machen. Burger: "In den klaren Nächten trocknet der Schnee aus. Dadurch hält er sehr gut. Der Hirscher würde nicht hier trainieren, wenn es nicht weltcuptaugliche Bedingungen gäbe. Wir gehen davon aus, dass wir die bieten können, bis Naturschnee kommt."