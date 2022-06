Nächster Schritt für die Schlotterer-Ausbaupläne

Schlotterer hat vergangene Woche neue Details und Visualisierungen für das geplante Werk III den verschiedenen Interessensgruppen präsentiert. "Greenwashing", meinen die Projektgegner nach wie vor. Am Donnerstag, 30. Juni, steht das Thema auch auf der Agenda der Gemeindevertretung.

Es sind auch abseits des Wetters heiße Wochen für das Schlotterer-Projekt in Adnet. Am Montag vergangener Woche hat der Sonnenschutzhersteller Details und Visualisierungen seiner Ausbaupläne der Gemeindevertretung vorgestellt, am Dienstagmorgen der Presse, Dienstagabend Partnern und Grundeigentümern, am Mittwoch den Projektgegnern vom Verein "Rettet die Adnetfelder!" und diese Woche nun der Allgemeinheit.

Die Visualisierungen in Bildern und auch als Video zeigen, wie sich das Werk nach der Fertigstellung darstellen soll bzw. nach zehn Jahren, wenn die Verwitterung der Holzfassade ...