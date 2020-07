Nächtliche Attacke auf zwei Obdachlose in Salzburg: Drei junge Burschen verurteilt

Trio bewarf Opfer mit Flaschen und Steinen - Gericht nahm keinen Raub an, sondern Nötigung und Körperverletzung.

Drei junge Rumänen (17, 19, 20) standen am Donnerstag wegen des Vorwurfs des versuchten schweren Raubes vor einem Jugendschöffensenat (Vorsitz: Richterin Bettina Maxones-Kurkowski). Laut Anklage wollten sie in einer Aprilnacht dieses Jahres in Salzburg-Lehen zwei beim Pioniersteg schlafende Obdachlose berauben. Sie bewarfen das Duo, Mutter und Sohn, mit Steinen und Flaschen - die beiden Opfer wurden verletzt, konnten die Burschen aber mit einem Pfefferspray letztlich verjagen.

Das Gericht verurteilte das Trio "nur" wegen Nötigung und Körperverletzung. Der 17-Jährige (Verteidiger: RA Roland Reichl) erhielt zwei Monate bedingte Haft, der 19-Jährige (Verteidiger: RA Hellmut Prankl) vier Monate bedingt und der 20-Jährige (Verteidiger: RA Dominique Schichtle), dem zudem eine schwere Körperverletzung in anderem Kontext angelastet wurde, ein Jahr bedingte Haft. Die Urteile sind rechtskräftig.