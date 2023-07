Nächtliche Aussprache eskalierte: Schlag mit Stange und Bauchstich

Eine "alte Geschichte" wollten ein Serbe und sein Sohn mit einem bosnischen Lokalbesitzer besprechen: Am Ende gab es vier Verletzte und eine Anzeige auf freiem Fuß.

In der Nacht zum Sonntag eskalierte gegen drei Uhr früh in einem Walser Nachtlokal ein Streit zwischen dem Wirt und seinen Gästen. Laut Polizei wollte ein Gast, ein 41-jähriger Serbe, mit seinem Sohn (16) den bosnischen Lokalbesitzer (46) um eine Aussprache wegen einer "alten Geschichte" bitten. Laut Angaben des Serben schlug der Lokalbesitzer mit einer Stange mehrmals auf ihn ein. Der Sohn wollte seinem Vater zur Hilfe eilen und stach dem Lokalbesitzer laut Polizei mit einem Messer in den Bauch. Vater und Sohn flüchteten. Der Lokalbesitzer wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus gebracht, befindet sich aber außer Lebensgefahr. Der 41-jährige Serbe wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Salzburg gebracht. Die Polizei konnten den 16-Jährigen später an seiner Wohnadresse in der Stadt Salzburg festnehmen. Er ist nicht geständig und wurde auf freiem Fuß angezeigt. Auch er wurde im Zuge des Streits verletzt - ebenso wie ein 27- jähriger Türsteher aus Bayern.