Nächtlicher Baulärm vor Pension

Und das nach dem Lockdown: Weil die Stadt zu Nachstunden eine Ampelanlage in Schallmoos erneuern lässt, musste die Inhaberin abermals Zimmer zusperren. Die Politiker bedauern.

Fünf Tage vor Beginn der Bauarbeiten informierte die Stadt die Anrainer im Stadtteil Schallmoos: Die Ampelanlage an der Vogelweiderstraße/Breitenfelderstraße werde über neun Tage lang erneuert - und zwar hauptsächlich zu nachtschlafender Stunde von 19.30 bis 5.30 Uhr.

Direkt an der Kreuzung liegt die Pension Elisabeth. Inhaberin Sybille Thallmayer ist verärgert. Es sei nach dem Lockdown gerade ein zaghafter Aufschwung der Buchungslage zu erkennen. "Und jetzt wirft uns die Stadt Knüppel zwischen die Beine in unserem Bemühen, wirtschaftlich wieder auf die Füße zu kommen. Ich muss zehn Zimmer sperren, rechne mit 6000 Euro Umsatzeinbuße." Sie könne auch in diesem Monat keine Mitarbeiterinnen aus der Kurzarbeit holen oder gekündigte Mitarbeiterinnen wieder einstellen. Ganz zu schweigen von den zu erwartenden negativen Gästebewertungen auf Buchungsplattformen. Die Touristikerin beschwerte sich in E-Mails bei Baustadträtin Martina Berthold (Grüne) und Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP). Während aus Bertholds Büro zumindest Worte des Bedauerns kamen, antwortete beim Bürgermeister gar niemand.

Man könne den "Unmut in dieser sehr schweren Zeit" sehr gut nachvollziehen, schrieb Berthold, ihr Straßen- und Brückenamt führe die Arbeiten allerdings nur aus. Verordnet habe sie das Verkehrs- und Straßenrechtsamt des Bürgermeisters.

Dort wirft man den Ball zurück. Richtig sei, dass wegen der Grabungen an allen vier Straßenästen die Nachtbaustelle verordnet wurde. Untertags gebe es sonst umfangreiche Staus. Bertholds Ressort hätte den Auftrag aber auch später und nicht jetzt im Sommer erledigen können.