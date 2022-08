Nächtlicher Brand bei Hütte in Werfenweng

76 Mann der Feuerwehren waren in der Nacht in Werfenweng gefordert. In einer unbewohnten Hütte war ein Feuer ausgebrochen.

In der Nacht auf Dienstag wurde die Feuerwehr Werfenweng zu einem Brand im Ortsteil Eulersberg alarmiert. Gegen 22.30 Uhr war der Feuerschein schon bei der Anfahrt zum Gebäude sichtbar. Der Einsatzleiter löste daher Alarmstufe 2 aus - damit wurden die Feuerwehren aus Pfarrwerfen und Bischofshofen ebenfalls alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits aus der Selbstversorgerhütte. Zum Zeitpunkt des Brandes war die Hütte unbewohnt. Durch zwei Tragkraftspritzen konnte die Wasserversorgung aus einem angrenzenden Kleinkraftwerk sichergestellt werden. Der Brand hatte sich bereits im Bereich des Dachstuhles ausgebreitet, daher musste mit Unterstützung der Drehleiter Bischofshofen das Dach geöffnet werden. Von einem Techniker der Salzburg AG wurde eine Stromleitung, die über das Gebäude führte, abgeschalten. "Die Brandbekämpfung im Dachbereich gestaltete sich schwierig. Die vier Atemschutztrupps entdeckten mit Hilfe von Wärmebildkameras immer wieder Glutnester, die abgelöscht werden mussten.

Nach ungefähr drei Stunden konnte der Einsatz aber beendet werden", heißt es vonseiten der Feuerwehr. Die Feuerwehren Werfenweng, Pfarrwerfen und Bischofshofen standen mit insgesamt 76 Mitgliedern und zehn Fahrzeugen im Einsatz.