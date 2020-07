Nächtlicher Brand in Henndorfer Hackschnitzellager

Florianijünger brachten Feuer bei Firma für Reststofftechnik rasch unter Kontrolle.

In der Nacht auf Mittwoch hat ein 36-Jähriger Arbeiter aus Unterberg auf dem Gelände einer Henndorfer Firma für Reststofftechnik einen Brand bemerkt. Die zu Hilfe gerufenen Feuerwehren aus Henndorf und Neumarkt samt der Löschzüge Neufahrn und Sighartstein, stellten rasch fest, dass sich der Brand auf in einer offenen Halle gelagerten Hackschnitzel beschränkte. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde Alarmstufe 2 ausgerufen.

Atemschutztrupps brachten den Brand unter Kontrolle und verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf in derselben Halle gelagerten Müll. Die Hackschnitzel wurden am Firmengelände mittels eines Radlader ausgebreitet und durch die Feuerwehr abgelöscht. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

