Nächtlicher Einsatz in Seekirchen: Polizei schlug bei viertem Supermarkt-Coup zu

Vier Kosovaren bei nächtlichem Einbruch in Seekirchen gefasst. Laut Polizei hatten sie zuvor in OÖ und Salzburg in drei weiteren Filialen der Supermarktkette Geld erbeutet.

Bereits in der Nacht zum vergangenen Montag, den 27. September, kam es in Seekirchen zu einem spektakulären wie erfolgreichen Polizeieinsatz. Beamten der Landeskriminalämter (LKA) Oberösterreich und Salzburg schnappten vier Kosovaren, als diese in einen Supermarkt in Seekirchen einbrechen wollten. Wie die Polizei OÖ nun Donnerstag in einer Aussendung mitteilte, handelt es sich bei den Festgenommenen um professionell agierende Serientäter. Das Quartett steht in dringendem Verdacht, seit August 2021 bereits drei Einbrüche in Filialen derselben Supermarktkette verübt zu haben. Demnach schlugen sie zuvor schon zwei Mal in Oberösterreich und einmal in Salzburg zu.

Christian Schmidseder, stv. Leiter des Ermittlungsbereichs Diebstahl im LKA OÖ, im SN-Gespräch: "Die Beschuldigten, zwei sind 34 und zwei 35 Jahre alt, haben die Coups professionell vorbereitet. Sie hatten es auf die Supermarktbüros, konkret auf die dortigen Tresore und das darin gelagerte Geld, abgesehen. Bei den drei Einbrüchen zuvor wurde jedenfalls ein fünfstelliger Geldbetrag erbeutet und beträchtlicher Sachschaden angerichtet."

Laut Polizeiaussendung hatten die Einbrecher bei den nächtlichen Coups erhebliche Gewalt angewendet; Fenster und Türen wurden aufgebrochen und sogar Mauern durchgebrochen. Dank guter Kooperation zwischen den beiden Landeskriminalämtern - die Ermittlungen leitete das LKA OÖ - und in enger Zusammenarbeit mit der Firmenleitung der Supermarktkette gelang es schließlich in der Nacht auf den 27. September in Seekirchen erfolgreich zuzuschlagen: "Die Männer wurden um Mitternacht bei dem Markt in Seekirchen auf frischer Tat beim neuerlichen Einbruchsversuch ertappt und von den Kollegen der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) Oberösterreich festgenommen."

Die vier Kosovaren sind nicht geständig. Sie sitzen inzwischen in der Justizanstalt Wels in U-Haft. Einer wurde bereits seit langem mit Europäischem Haftbefehl gesucht - er soll schon 2015 in Oberösterreich eine Reihe von Einbruchsdiebstählen in Wohnhäuser begangen haben. Ermittler Schmidseder: "Ihm gelang es jahrelang, sich zu verstecken und hier als U-Boot zu leben." Gegen einen weiteren Beschuldigten besteht im Zusammenhang mit bereits rechtskräftigen Verurteilungenseit seit längerem ein Aufenthaltsverbot in Österreich.