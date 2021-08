Nächtlicher Großeinsatz für Lungauer Feuerwehren

Gegen 1.30 Uhr brach in St. Andrä ein Brand bei einem landwirtschaftlichen Objekt aus. Alarmstufe drei wurde ausgelöst.

Großbrand in der Nacht auf Sonntag im Ortsteil Lintsching in St. Andrä im Lungau. Ein landwirtschaftliches Objekt stand in Vollbrand, als die Feuerwehren gegen 1.30 Uhr alarmiert wurden. Neben der Feuerwehr St. Andrä wurde die FF Tamsweg sowie die Löschzüge Mariapfarr, Göriach, St. Michael und Ramingstein alarmiert und Alarmstufe drei ausgelöst. Der Einsatz dauert zur Stunde noch an.