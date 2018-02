Nahost-Experte Karim El-Gawhary erzählte aus seinem Alltag

Journalist und Buchautor Karim El-Gawhary war in St. Virgil in Salzburg zu Gast. Er schilderte, wie er in Kairo lebt - und wie er Migration erlebt.

"Die Realität treibt uns in der Migrationsfrage in den letzten Jahren vor sich her." Karim El-Gawhary, am Montagnachmittag zu Gast in St. Virgil Salzburg, fordert eine Politik, die sich mit "den richtigen Fragen" beschäftigt: "Nicht ob Migration passieren wird, sollte diskutiert werden, sondern wie wir den Herausforderungen dieser Migrationsbewegungen begegnen." In diesem Zusammenhang plädierte der Journalist und Buchautor für eine offene und vernünftige Diskussionskultur jenseits von Rassismen und "rosaroter Willkommenskultur".

In seinem Impulsvortrag im Rahmen der "MigrationsDialoge" in St. Virgil Salzburg schilderte Nahost-Experte Karim El-Gawhary aus seinem Alltag als ORF-Korrespondent in Kairo. "Die Flüchtlinge verschwinden hierzulande aus den Schlagzeilen, weil sie nicht mehr über die Balkanroute kommen", sagt El-Gawhary. Dabei machen sich immer noch Menschen über das Mittelmeer auf den Weg nach Europa; allein im vergangenen Jahr seien 4000 Menschen bei diesem Versuch ums Leben gekommen. "Die Leute sterben aber auch in der Wüste, in den libanesischen Bergen und in den Flüchtlingslagern", sagte El-Gawhary - medial würden derlei Themen wenig bis gar nicht aufgegriffen.



"Die Regeln des Krieges scheinen außer Kraft gesetzt"

Mehr als 60 Millionen Menschen seien derzeit weltweit auf der Flucht, informiert der Leiter des ORF-Büros in Kairo. Die humanitäre Situation in Krisengebieten wie Syrien verschlimmere sich zusehends: 13 Millionen Menschen befänden sich in einer akuten Notsituation. Krankenhäuser und Schulen würden bombardiert, "die Regeln des Krieges scheinen außer Kraft gesetzt", sagt El-Gawhary.

Seit 2010 seien 300 Prozent mehr Kinder in Kriegsgebieten verstümmelt oder getötet worden. Schaffen sie es mit ihren Familien in den Libanon, in die Türkei oder nach Jordanien bleibe ihre Zukunft ungewiss: Die Einschulungsraten im Libanon und in der Türkei liegen bei 40 Prozent - "eine Zeitbombe", sagt El-Gawhary: "Eine ganze Generation, die ihr Land wieder aufbauen sollte, geht nicht zur Schule und ist daher leicht manipulierbar und radikalisierbar".

Für den Nahost-Experten bleibe die Frage nach einem nachhaltigen, länderübergreifenden Migrationsmanagement. Europa werde in den kommenden Jahrzehnten an der Frage nach der Bewältigung der Migrationsbewegungen gemessen werden, ist sich El-Gawhary sicher: "Es wird sich zeigen, ob Europa an dieser Frage wächst oder scheitert."

Zur Person

Karim El-Gawhary ist 1963 geboren und studierte Islamwissenschaften und Politik. Er arbeitet als Journalist und leitet als Nahost-Experte das ORF-Büro in Kairo. 2008 veröffentlichte Karim El-Gawhary Scheriau sein erstes Buch mit dem Titel "Alltag auf Arabisch - Nahaufnahmen von Kairo bis Bagdad". 2013 folgte "Frauenpower auf Arabisch: Jenseits von Klischee und Kopftuchdebatte", 2015 dann der Bestseller "Auf der Flucht - Reportagen von beiden Seiten des Mittelmeers", das er zusammen mit ORF-Kollegin Mathilde Schwabender geschrieben hat. 2011 wurde Karim El-Gawhary mit dem Concordia-Publizistikpreis ausgezeichnet, 2012 wurde er zum "Auslandsjournalisten des Jahres" gewählt, 2013 zum "Journalist des Jahres".

Karim El-Gawhary sprach im Rahmen der mittlerweile fünften Ausgabe der "MigrationsDialoge". Die Veranstaltungsreihe findet im Rahmen des Universitätslehrgangs Migrationsmanagement und in Kooperation mit dem Land Salzburg, dem Integrationsreferat, der Universität Salzburg und dem Österreichischen Integrationsfonds statt. Gefördert werden die "MigrationsDialoge" aus Mitteln der Österreichischen Gesellschaft für politische Bildung.



(SN)