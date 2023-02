Wegen Bauarbeiten: Lokalbahn stockt Angebot im Frühverkehr auf

Die Salzburger Lokalbahn führt ab Montag fünf zusätzliche Züge zwischen Lamprechtshausen und Oberndorf in der Frühspitze ein. " Hintergrund ist, dass das Fahrplanangebot derzeit durch den Neubau des Bahnhofs Bürmoos eingeschränkt ist, der Schienenersatzverkehr nur in einem sehr begrenzten Ausmaß angenommen wird und die Züge daher im Frühverkehr immer wieder an die Kapazitätsgrenze stoßen", teilte die Salzburg AG mit. Diese Züge starten in Lamprechtshausen um 5.17, 5.47, 6.17, 6.47 und 7.17 Uhr und sind bis zum Hauptbahnhof durchgebunden. Im Gegenzug wird der Schienenersatzverkehr in der Frühspitze im Abschnitt Bürmoos - Lamprechtshausen - Oberndorf und retour ab 6. März wieder eingestellt. Der Probebetrieb gilt vorerst bis zum Beginn der Sommerferien am 7. Juli.