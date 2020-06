Nasse Straße: Salzburger brach sich bei Fahrradunfall den Oberschenkel

Einen Bruch im linken Oberschenkelhals hat sich ein 57-jähriger Salzburger bei einem Fahrradunfall im Stadtteil Riedenburg zugezogen.

Dort war der Mann am Sonntag kurz nach 20 Uhr in der Eduard-Baumgartner-Straße unterwegs. Nach Angaben der Polizei befand er sich dort alleine mit seinem Fahrrad als er ohne Fremdeinwirkung zu Sturz kam. Als mögliche Ursache gab der Radfahrer die nasse Straße an.

Beim Eintreffen der Polizei klagte der Mann über Schmerzen im linken Bein. Er wurde vom Roten Kreuz in das Universitätsklinikum Salzburg Campus LKH eingeliefert. Dort wurde bei einem Röntgen ein Bruch des linken Oberschenkelhalsknochens festgestellt.

Quelle: SN