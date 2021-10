Nationalfeiertag: "Nazi"-Plakat am Mozartsteg in Salzburg aufgehängt

Unbekannte hängten ein 15 Meter langes Transparent auf - allerdings verkehrt herum. Die Polizei ersucht Zeugen um Hinweise.

Die Salzburger Polizei fahndet nach unbekannten Tätern, die am Morgen des Nationalfeiertags ein Plakat auf den Mozartsteg in der Salzburger Innenstadt hängten. "Wollt ihr die totale VerarSSche???", stand auf dem etwa 15 Meter langen Transparent.

Die zwei S waren durch die beiden sogenannten Siegrunen ersetzt, das Emblem der nationalsozialistischen Schutzstaffel. Die Polizei spricht deshalb von einer Aufschrift mit nationalsozialistischem Gedankengut.

Auffällig war auch, dass das Plakat verkehrt herum aufgehängt worden war. Die Polizei schließt daraus, dass die Täter gestört wurden. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass das Transparent zwischen 6.30 und 8 Uhr aufgehängt worden war. Passanten hatten das Plakat entdeckt und die Polizei informiert.

Die Polizeiinspektion Rathaus bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 059133 5588 100. Bis zum Dienstag gab es noch keine Spur zu den Tätern.

Ob es sich um ein Plakat von Coronaleugnern handle, lässt sich laut Polizei nicht mit Sicherheit sagen. Die Ermittlungen würden in alle Richtungen laufen, heißt es aus der Polizei-Pressestelle.

Das Land Salzburg hatte die Bevölkerung aufgerufen, anlässlich des Nationalfeiertags am 26. Oktober und am Jahrestag des Terroranschlags in Wien am 2. November "Flagge zu zeigen". Der Nationalfeiertag sei ein Freudentag, an dem das Ende der Besatzungszeit nach dem Zweiten Weltkrieg gefeiert werde. Zudem werde am 2. November der Opfer des Terroranschlags in Wien im vergangenen Jahr gedacht und deshalb die schwarze Fahne an Landesgebäuden gehisst.