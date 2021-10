Nationalfeiertag: "Nazi"-Plakat am Mozartsteg in Salzburg gehisst

Unbekannte hängten ein 15 Meter langes Transparent auf - allerdings verkehrt herum. Die Polizei ersucht Zeugen um Hinweise.

Unbekannte habe am am Nationalfeiertag ein 15 Meter langes "Nazi"-Plakat am Mozartsteg mitten in der Stadt Salzburg aufgehängt. Der Inhalt der Aufschrift beinhaltete nationalsozialistischen Gedankengut, informierte die Landespolizeidirektion. Das Transparent wurde allerdings verkehrt herum angebracht. Die Polizei schließt daraus, dass die Täter gestört wurden. Die Polizeiinspektion Rathaus bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 059133 5588 100.

Passanten haben das Plakat entdeckt und die Polizei informiert. Der Tatzeitraum wurde auf 6.30 Uhr bis 8.00 Uhr eingegrenzt. Auf dem Plakat stand "wollt ihr die totale Verarsche ????", wobei der Buchstabe "s" von zwei sogenannten "Siegrunen" ersetzt worden war. Bis zum frühen Dientagnachmittag gab es noch keine Spur zu den Tätern und auch noch keine Hinweise, wie eine Polizeisprecherin auf APA-Anfrage erklärte.

Das Land Salzburg hat am Sonntag die Bevölkerung dazu aufgerufen, anlässlich des Nationalfeiertags am 26. Oktober und am Jahrestag des Terroranschlags in Wien am 2. November "Flagge zu zeigen". Der Nationalfeiertag sei ein Freudentag, an dem das Ende der Besatzungszeit nach dem Zweiten Weltkrieg gefeiert werde, hieß es in einer Aussendung. Andererseits werde am 2. November den Opfern des Terroranschlags in Wien vom vergangenen Jahr in tiefer Trauer gedacht und deshalb die schwarze Fahne an Landesgebäuden gehisst.

Am Dienstagvormittag hielt der "KZ-Verband/Verband der AntifaschistInnen" am Salzburger Kommunalfriedhof eine Kundgebung im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus ab.