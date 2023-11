Nationalpark Berchtesgaden: Knapp 60 Anzeigen gegen illegale Camper

Die Zahl der unerlaubten Übernachtungen im Nationalpark nimmt seit Jahren zu. Die Strafen sind empfindlich. Rangerleiterin Hanna Kastein: "Das kann unterm Strich mehr kosten als ein Wellnesswochenende in einem Sternehotel."

Für die Rangerinnen und Ranger im Nationalpark Berchtesgaden geht eine ereignisreiche Saison zu Ende. Das Team von Rangerleiterin Hanna Kastein brachte 125 Verstöße gegen die Nationalparkverordnung zur Anzeige. Die meisten davon gingen an illegale Camper und Biwakierer. Einsatzschwerpunkte waren Königssee, Wimbachtal und Klausbachtal.

Verstöße nehmen seit Beginn der Coronapandemie zu

Rangerleiterin Hanna Kastein: "Die Zahl unerlaubter Übernachtungen im Nationalpark nimmt seit Jahren zu. Wir haben heuer knapp 60 illegale Camper anzeigen müssen. Im Nationalpark Berchtesgaden ist es verboten zu zelten, Feuer zu machen oder außerhalb von Schutzhütten zu nächtigen. Seit Beginn der Coronapandemie halten sich leider immer mehr Gäste nicht an dieses Verbot. Wer erwischt wird, für den wird es richtig teuer. Campen und Feuer machen wird mit einem mittleren dreistelligen Betrag geahndet - pro Person. Das kann unterm Strich mehr kosten als ein Wellnesswochenende in einem Sternehotel."



Rangerinnen und Ranger arbeiten im Schichtbetrieb

13 Rangerinnen und Ranger sorgen rund um Watzmann und Königssee ganzjährig für die Einhaltung der Regeln im Schutzgebiet, in der Sommersaison kommen weitere vier Saisonkräfte hinzu. "Diese Saisonkräfte sind für uns enorm wichtig, damit wir unsere Aufgaben auch an Wochenenden und Feiertagen sowie frühmorgens und spätabends wahrnehmen können." Seit drei Jahren arbeiten Teile des Teams der 41-jährigen promovierten Biologin im Schichtbetrieb. "Sonst könnten wir unser großes Einsatzgebiet gar nicht abdecken. Im Sommer startet die Frühschicht noch vor Sonnenaufgang und abends sind wir bis in die Nacht hinein unterwegs."

Die Sperre des Gebiets rund um die Gumpen wirkt

Die Zahl der Anzeigen wegen illegalen Betretens des Vegetationsschutzgebiets am Königsbach-Wasserfall ist gesunken. "Die Gebietssperrung rund um die Gumpen am Königssee funktioniert, die Natur erholt sich langsam, aber beständig", sagt Kastein. Insgesamt 43 Anzeigen haben Nationalparkmitarbeitende im Jahr 2023 bislang gegen Personen ausgesprochen, die im Vegetationsschutzgebiet angetroffen wurden. "Das sind zwar rund 50 Prozent weniger als im vergangenen Jahr, doch auch hier werden Uneinsichtige ausnahmslos zur Kasse gebeten."

Von Kanus bis zu Luftmatratzen - Befahren der Seen ist verboten

Auch das Befahren der Seen mit privaten Kanus, Luftmatratzen oder sogenannten Stand-Up Paddles (SUP) ist nach der Nationalparkverordnung verboten. Am Königssee gab es heuer zwölf Anzeigen wegen Verstößen gegen das Befahrungsverbot der Gewässer.

"Ohne Regeln geht es in einem Nationalpark nicht"

"Anzeigen sind immer das letzte Mittel - aber ohne Regeln geht es nicht in einem Nationalpark", betont Rangerleiterin Kastein. "Der Nationalparkdienst geht nicht in die Winterpause, ganz im Gegenteil. Wir sind auch im Winter täglich im Schutzgebiet unterwegs und informieren, geben Tipps und stehen als Ansprechpartner für unsere Besucherinnen und Besucher zur Verfügung. Gerade im Winter ist die Besucherlenkung zum Schutz der bedrohten Raufußhühner enorm wichtig." Für die bevorstehende Wintersaison im Nationalpark wünscht sich Kastein "viele Besucher, die Freude an der einzigartigen Natur im Schutzgebiet haben - die wandern, Skitouren gehen oder mit Schneeschuhen unterwegs sind, dabei aber Rücksicht nehmen und sich an geltende Regeln und die offiziellen Routen halten."