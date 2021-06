Nationalpark Berchtesgaden siedelt Bartgeier wieder an

In Salzburg werden keine jungen Bartgeier mehr ausgewildert. Im benachbarten Bayern sollen es in den nächsten Jahren 20 bis 30 Tiere sein.

Unzählige Medienvertreter und bayerische Minister sind am Donnerstag nach Ramsau im Nationalpark Berchtesgaden gekommen, um Wally und Bavaria die Ehre zu erweisen. Das sind die ersten beiden Bartgeier seit 140 Jahren, die dort und in ganz Deutschland leben. Ende des 19. Jahrhunderts wurden die harmlosen Aasfresser ausgerottet. Nur in den Pyrenäen und in Asien überlebten die Tiere. Dem Alpenzoo in Innsbruck gelang 1973 erstmals die Nachzucht eines Bartgeiers. In der Folge wurde ein europäisches Zuchtprogramm gestartet. Tiere aus zahlreichen europäischen ...