Nationalpark-Ranger Andreas Baldinger entdeckt seltene Vogelart im Stubachtal in Uttendorf

Im Nationalpark Hohe Tauern ist im Gemeindegebiet von Uttendorf eine sehr seltene, eigentlich nur in Nordasien vorkommende Vogelart gesichtet worden. Das meldete das Land Salzburg am Dienstag.

Sie hat eine Flügelspannweite von 18 bis 20 Zentimeter und ist rund 15 Gramm schwer. Die Zwergammer ist eigentlich in der Tundra Nordasiens oder auch im Norden Skandinaviens heimisch.

Ende Oktober wurde diese, für heimische Breiten extrem seltene Vogelart, im Nationalpark Hohe Tauern, im Stubachtal in der Pinzgauer Gemeinde Uttendorf, gesichtet. Es ist der erste Nachweis dieses Zugvogels in Salzburg. Der Zugvogel verbringt den Winter gerne in den Subtropen von Nordindien oder auch in Südchina.