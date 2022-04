Naturbestattungen: Stadt Salzburg reagiert auf viele Anfragen

Die neue Naturbestattungsanlage befinde sich im ruhigen hinteren Bereich des Aigner Friedhofes.

Nach Ostern bietet auch der städtische Friedhof in Aigen eine Naturbestattungsanlage. Man reagiere damit auf das immer größer werdende Interesse an naturnahen Bestattungsarten, heißt es von der Stadt Salzburg. "Wir haben bereits viele Anfragen zu Naturbestattungen in Aigen. Für viele Menschen ist der Gedanke, eins mit der Natur zu sein, sehr tröstlich", sagt Natascha Herbst, Leiterin der Städtischen Friedhofsverwaltung.

Die neue Naturbestattungsanlage befinde sich im ruhigen hinteren Bereich des Aigner Friedhofes. Die Kosten für die Errichtung betrugen insgesamt rund 60.000 Euro. Auf der rund 1500 Quadratmeter² umfassenden Fläche spenden elf Bäume Schatten.

Die biologisch abbaubaren Urnen werden in der eigens gestalteten Naturwiesenfläche bestattet. Ein großer Findling aus dem Gasteinertal markiert den Verabschiedungsplatz und kann bei der Verabschiedungszeremonie die Urne der oder des Verstorbenen aufnehmen. Auf Wunsch werden Schilder mit Namen und Lebensdaten der Verstorbenen auf ausgewählten Findlingen angebracht.