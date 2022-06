Naturforscherin Jane Goodall besuchte Kuchls Waldrappkolonie

Die weltbekannte Verhaltensforscherin und Artenschützerin Jane Goodall stattete der Waldrappkolonie am Georgenberg in Kuchl vor kurzem einen Besuch im Rahmen von Dreharbeiten ab.

"Es ist für uns als Land eine Auszeichnung, dass das erfolgreiche Wiederansiedlungsprojekt für den bedrohten Zugvogel nun Teil einer internationalen Kinoproduktion mit Jane Goodall wird", sagte Naturschutzlandesrätin Daniela Gutschi.

Goodall machte sich Bild von Nistplätzen am Georgenberg

Die 88-jährige und unermüdliche Jane Goodall revolutionierte in den 1960er Jahren mit ihrer Feldforschung über Schimpansen das Denken unserer Gesellschaft über die Beziehung zwischen Mensch und Tier und setzt sich seither erfolgreich für den Artenschutz ein. Dem vom Aussterben bedrohten Waldrapp wird von ihr dabei besondere Beachtung geschenkt. Die Forscherin machte sich deswegen ein Bild von den Nistplätzen am Georgenberg.

Die Britin hat eine besondere Beziehung zu den außergewöhnlichen Vögeln. "Hier haben die engagierten Leute nicht darauf gehört, was alles nicht geht. Sie haben es einfach getan und das mit großem Erfolg", streute Goodall dem Waldrappteam Conservation & Research unter der Leitung von Johannes Fritz Rosen. Die Bilder, als die Waldrappen begleitet von Menschen in Ultraleichtflugzeugen wieder lernten, in den Süden zu fliegen, gingen und gehen um die Welt. "Ich finde diese Vögel wunderschön!"

Der Leiter des Projektes, Johannes Fritz, hatte jedenfalls für Jane Goodall gute Nachrichten. "Wir haben heuer am Georgenberg sechs Nester in den Nischen gezählt und rechnen mit rund 15 Jungvögeln, die teilweise schon geschlüpft sind. Die Kolonie wächst und ist ein Erfolgsprojekt. Und im Herbst wird der Nachwuchs gemeinsam mit den anderen in die Toskana ins Winterquartier fliegen, den Weg finden sie inzwischen alleine." Dann wird - wenn dieses Wortspiel erlaubt ist - all good oder eben Goodall.