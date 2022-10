Naturfreunde: "Die Politik verkennt massiv unseren Beitrag für die Allgemeinheit"

Die neue alte Naturfreunde-Vorsitzende Sophia Burtscher fordert mehr Unterstützung für die Erhaltung der alpinen Infrastruktur.

Im Brotberuf ist die 39-jährige Salzburgerin Katastrophenschutzreferentin an der Bezirkshauptmannschaft Hallein. Privat engagiert sie sich aber schon seit zehn Jahren bei den Salzburger Naturfreunden. Seit sechs Jahren ist sie Vorsitzende, vergangene Woche wurde sie für eine weitere Periode von drei Jahren gewählt. "Natur und Umweltschutz waren schon immer ein Steckenpferd und großes Anliegen von mir", sagt sie im TN-Gespräch. "Wenn man so privilegiert ist wie ich, sollte man der Gesellschaft etwas zurückgeben, am besten in Form eines Ehrenamtes."

