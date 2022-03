Baustelle mit tierischer Komponente: Frösche ziehen von Wals nach Siezenheim

Es ist ein wahrlich unwirtlicher Ort direkt an der A1 in Wals. Trotzdem ist er seit Jahren Heimat vieler Frösche und Kröten. Nun wird gesiedelt.

Seit Monaten wird entlang der Westautobahn zwischen der Abfahrt Flughafen sowie dem Halbanschluss Siezenheim gearbeitet. Die Entwässerungsanlage wird saniert, ein neues Retentionsbecken auf dem neuesten technischen Stand wird gebaut.

Doch die Baustelle, die für viele Autofahrer wegen der gesperrten Auffahrt beim Flughafen durchaus nervig ist, hat auch eine tierische Komponente. In der alten Gewässerschutzanlage bei der Abfahrt Flughafen haben sich Frösche und Kröten niedergelassen. "Und das schon vor Jahren. Denn bereits 2008 hat das Haus der Natur den Bestand dort festgehalten", weiß Andreas Maletzky.

Absiedelung mit Kübeln und Geduld

Er betreibt gemeinsam mit zwei Partnern ein technisches Büro für Biologie und Ökologie im Innviertel. Das Unternehmen ist mit der Umsiedelung der Tiere betraut. Dabei müsse man sehr behutsam vorgehen und Geduld aufbringen.

Vor einigen Wochen wurde um besagte Stelle ein Amphibienzaun errichtet. Entlang dieses Zauns wurden Kübel in die Erde eingegraben. "Wenn die Tiere also bei ihrer Wanderschaft am Zaun angekommen sind und diesen entlanggehen, dann landen sie irgendwann in einem der Kübel." Tagtäglich würden diese kontrolliert. Wenn sich ein Tier darin findet, wird es sogleich in die neue Heimat gebracht.

Behörde schrieb neuen Teich vor

Diese findet sich ein paar Hundert Meter weiter beim Halbanschluss Siezenheim. Dort, wo derzeit das neue Retentionsbecken errichtet wird, wurde auch ein neuer Froschteich angelegt. "Dieser Ersatzlebensraum wurde bei der naturschutzrechtlichen Bewilligung des Projekts als Ausgleichsmaßnahme vorgeschrieben", sagt Nico Hosp, Projektleiter der Asfinag.

Gerade einmal fünf Tiere seien bisher beim neuen Teich angekommen, der "wirklich schön geworden ist", so Maletzky. In den vergangenen Wochen sei es so kalt und trocken gewesen, dass sich die meisten Tiere am Gewässergrund fast in völliger Ruhe aufgehalten hätten. Das werde sich mit den steigenden Temperaturen ändern.

Gefährlicher Lebensraum

Insgesamt rechnet der Biologe mit nicht allzu vielen Tieren. "Auf jeden Fall im zweistelligen Bereich." Neben Wasserfröschen halten sich in dem Gewässer auch Erdkröten auf. In ihrer alten Heimat lebten die Tiere ziemlich gefährlich. "Die liegt ja mitten im Autobahnkleeblatt. Wenn man bedenkt, dass Kröten wandern, dann ist das nicht ungefährlich bei all dem Verkehr ringsum." Das neue Rückhaltebecken wird mit Gittern für Tiere unattraktiv gemacht.

Die Baustelle zwischen den Ausfahrten Flughafen und Siezenheim läuft noch bis August - einen Monat länger als ursprünglich geplant. "Die Auftragsvergabe hat sich verzögert, darum sind wir später gestartet", sagt Hosp. Danach sei die Autobahnauffahrt Flughafen wieder normal befahrbar. In die andere Fahrtrichtung wird noch heuer mit der Errichtung neuer Lärmschutzwände gestartet. Insgesamt werden 6,5 Mill. Euro investiert.