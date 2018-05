Naturschutzbund sucht Freiwillige für Hummelprojekt

Der Salzburger Fotograf Joachim Bergauer zeigt in einer seiner seltenen Ausstellungen sehr persönliche Werke. "Als Fotograf bin ich immer der Beobachter. Ich muss ständig wahrnehmen, was da ist: Strukturen, …

Chronik

Ein Serien-Autokratzer, der in den Lack von 14 Fahrzeugen Nazi-Motive wie Hakenkreuze und Nazi-Parolen wie "Heil Hitler" in den Lack geritzt haben soll, hat sich am Mittwoch vor einem Schwurgericht in …