Nazi-Tätowierungen am Körper: bedingte Haft für 47-jährigen Salzburger

Je einen Reichsadler mit NS-Zahlencodes auf den Schulterblättern, den Schriftzug "White Power" am Rücken, dazu Siegrunen auf den Fingern der linken Hand: ein seit Jahren tätowierter 47-Jähriger wurde nun in Salzburg rechtskräftig nach dem Verbotsgesetz verurteilt.

Bereits vor Jahrzehnten, in den 90er Jahren, hatte sich ein nunmehr 47-jähriger Salzburger über seinen Körper verteilt gleich mehrere und teils sehr großflächige Tätowierungen machen lassen. Tätowierungen mit eindeutigen Symbolen des Nationalsozialismus bzw. der Neonazi-Szene. Erst jetzt und damit Jahrzehnte später saß der einschlägig tätowierte Einheimische nun wegen Verstoßes gegen das Verbotsgesetz am Landesgericht vor einem Geschworenensenat.

Konkret warf Staatsanwalt Christoph Wancata dem Angeklagten am Freitag im Prozess vor, dieser habe sich im nationalsozialistischen Sinne betätigt, indem er seine Nazi-Tätowierungen wiederholt nach außen, also für Dritte wahrnehmbar, zur Schau gestellt habe. Dem Angeklagten sei "bewusst gewesen, dass er mit den Nazi-Symbolen am Körper bei anderen den Eindruck erweckt, den Nationalismus zu befürworten und ihm positiv gegenüberzustehen".

Konkret hatte sich der Angeklagte im Jahr 1990, damals um die 15 Jahre alt, auf den Fingern der linken Hand das Wort "HASS" tätowieren lassen; dabei wurden - in Anspielung an die SS die beiden Buchstaben "S" durch Siegrunen dargestellt. Weiters ließ sich der Mann zwischen 1991 und 1996 je einen Reichsadler mit einem Eichenlaubkranz sowie die Zahlencodes für "Heil Hitler" und für "Blood and Honour" auf die Schulterblätter tätowieren. Dem nicht genug prangt auch der Schriftzug "White Power" über einem Keltenkreuz über seinem gesamten oberen Rücken.

Der 47-Jährige, wegen Vermögensdelikten vorbestraft, sagte vor dem Senat (Vorsitz: Richterin Martina Pfarrkirchner), dass ihn die rechtsradikale Symbolik "damals als Jugendlicher fasziniert" habe. Er sei als 14-Jähriger in die Fußball-Hooliganszene geraten und "das hat sich mit der rechten Szene überschnitten". Inzwischen habe er einen Teil der Nazi-Tätowierungen "weglasern lassen. Aber das ist teuer".

Der Angeklagte erhielt 15 Monate bedingte Haft (rechtskräftig). Einschlägig ermittelt wurde gegen den in einer Kantine arbeitenden Salzburger übrigens erst, als einem Kantinenbesucher eine der Tätowierungen auffiel und dieser daraufhin Anzeige erstattete.