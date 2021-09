Nebelmaschine aktiviert: Trafikantin in Salzburg schlug zwei Diebe in die Flucht

Die unbekannten Täter sind auf der Flucht. Verletzt wurde niemand. Seit Freitagnachmittag gibt es ein erstes Foto aus der Überwachungskamera.

Ein vermeintlicher Brand am Donnerstagabend im Salzburger Stadtteil Taxham hat sich als Diebstahl herausgestellt. Einer von zwei maskierten Männern griff in die Kasse, die Trafikantin konnte aber seine Hand wegschieben und den Diebstahl eines größeren Geldbetrags verhindern. Die 57-Jährige aktivierte das Alarmsystem, einen Raucherzeuger, der die Diebe in die Flucht schlug. Die Täter entkamen mit einem geringen Bargeldbetrag.

Wegen des Rauchs in der Trafik hatten Passanten einen Brand vermutet und die Einsatzkräfte alarmiert. Der Polizei war auch gemeldet worden, dass es sich um einen Raubüberfall gehandelt habe. Bei den Erhebungen stellte sich jedoch heraus, dass die Trafikantin von den Männern kurz vor 18.00 Uhr nicht "aktiv" bedroht worden war.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen und mit Unterstützung des Polizeihubschraubers "Libelle" ist erfolglos verlaufen. Eine detaillierte Täterbeschreibung lag vorerst nicht vor, laut Polizei trugen die Täter Masken und Kapuzenpullover. Die Höhe des gestohlenes Geldbetrags war zunächst nicht bekannt. Die Feuerwehr hat den verrauchten Trafikraum entlüftet.