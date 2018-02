Neos beklagen Schikane des Halleiner Stadtamtes

Sie sei beim Unterschriftensammeln für die Landtagswahl behindert und schikaniert worden, sagt Neos-Kandidatin Andrea Klammbauer. Die Halleiner Stadtverwaltung argumentiert mit Gesetzen.

Aus Sicht von Neos-Kandidatin Andrea Klammbauer sind die Dinge klar: Sie fühlt sich von der Halleiner Stadtpolizei und -verwaltung behindert, wenn nicht sogar schikaniert. "Alles, was ich gemacht habe, war auf dem Platz zu stehen und zu fragen, ob die Leute für Neos unterschreiben wollen", sagt die 41-Jährige.

Vergangenen Mittwoch wollte sie am Halleiner Schöndorferplatz Unterstützungserklärungen sammeln - 100 pro Bezirk brauchen die Neos, um bei der Landtagswahl überall auf den Stimmzettel zu kommen. Dabei wurde sie nicht nur aus dem Meldeamt weggewiesen, sondern durfte auch weder vor der Tür noch am Schöndorferplatz stehen, um die Leute anzusprechen. Gesetzliche Grundlage dafür sind die Straßenverkehrsordnung (man darf nicht "mitten auf der Straße" Unterschriften sammeln) sowie das Volksbegehrengesetz, das politische Aktivitäten bei Wahlen und Volksbegehren in einer 50-Meter-Zone rund um das Wahllokal verbietet. Reine Schikane, meint Klammbauer: Sie habe den wenigen Verkehr am Schöndorferplatz nicht behindert und auch das Volksbegehrengesetz gelte nicht, da momentan nur die Unterstützungsphase, nicht die Eintragungsphase laufe.

Die Diskussion mit Stadtpolizeikommandant Alfred Hallinger habe letztlich fast zwei Stunden gedauert, während derer ein Unterschriftensammeln unmöglich war. "Er hat gesagt, ich sei renitent gewesen. Ich war bestimmt, aber immer freundlich. Das sind unsere demokratischen Rechte, das ist unsere einzige Möglichkeit, auf den Stimmzettel zu kommen. Ich finde das arg, ich habe das als totale Einschüchterung empfunden."

"Wir haben noch nie derartige politische Aktivitäten im Rathaus zugelassen"

Aus Sicht von Stadtamtsdirektor Angerer stellt sich die Situation anders dar: Klammbauer habe eine Stunde lang die "Kunden" im Meldeamt belästigt, daher habe man vom Hausrecht Gebrauch gemacht. "Es war viel los wegen der Volksbegehren und natürlich ist die Idee super, sich dahin zu stellen, wo viele Leute sind. Aber wir haben noch nie derartige politische Aktivitäten im Rathaus zugelassen, von keiner Partei." Dann habe sie sich direkt vor der Tür positioniert und die Leute behindert, woraufhin die Stadtpolizei einschritt. Von der Tür sei sie aufgrund des erwähnten Volksbegehrengesetzes wegverwiesen worden "und unabhängig davon hat sie gegen die StVO verstoßen, indem sie mitten auf der Straße geworben hat. In der Fußgängerzone geht das, am Schöndorferplatz nicht."

Auch die Darstellung der fast zweistündigen Behinderung ihrer Aktivitäten stimme nicht: "Das Ganze hat von dreiviertel 11 bis dreiviertel 12 gedauert, und das auch nur, weil sie dauernd telefonisch Rücksprache mit jemandem halten musste."

Einschüchtern ließ sich die Neos-Kandidatin letztlich ohnehin nicht - schon am Montag war sie wieder im Tennengau unterwegs, um die noch fehlenden Unterschriften zu sammeln.