Neubau der Tourismusschule Klessheim eröffnet

Mit den neuen Lernbedingungen ist sich Direktor Leonhard Wörndl sicher, dass im nächsten Schuljahr die 500er-Marke übersprungen wird. "Maximal finden 600 Schülerinnen und Schüler bei uns Platz. Wir sind auf die Zukunft vorbereitet, denn die künstliche Intelligenz wird Schule in den nächsten Jahren dramatisch verändern", so Wörndl. Die KI werde bei Recherche und Abgleich der Ergebnisse eingebunden, sichergestellt werden müsse aber, dass Prüfungsergebnisse nicht durch KI verfälscht werden. Generell sei die Digitalisierung in Klessheim ein tragendes Element im Unterricht. Derzeit wird ein Prototyp eines "intelligenten" Tisches getestet, bei dem Videos auf den Lernplatz projiziert werden, die die Schüler beim Üben für das richtige Kochen und Servieren unterstützen. Der interaktive Tisch soll den herkömmlichen Praxisunterricht schon im nächsten Jahr ergänzen. Ausgebaut werden soll außerdem der Online-Kochunterricht mit internationalen Partnerschulen etwa in Bali oder Hongkong.

Auf gesunde Ernährung wird in der Tourismusschule auch in den Pausen und in der Freizeit geachtet. So wurden zuckerhaltige Getränke in Flaschen aus der Schule verbannt. Es gibt Trinkbrunnen, heißes Wasser etwa für Tee und in den Automaten sollen sich nur Produkte finden, die Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. "Eine Schülergruppe kümmert sich darum. Verzichten muss aber auch weiterhin keiner auf sein geliebtes Leberkässemmerl", versichert Direktor Leonhard Wörndl.