Neue 5-Euro-Münze zu Gast in Salzburg

Die Münze Österreich hat eine neue 5-Euro-Münze aus dem alten Kupferdach des Parlamentsgebäudes in Wien angefertigt. Am Mittwoch wurde sie vor dem Europark in Salzburg präsentiert.

SN/robert ratzer Christian Kölbl von der Münze Österreich präsentierte am Mittwoch vor dem Europark Salzburg die neue 5-Euro-Münze.