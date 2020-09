Neue Akzente für Tourismus in Stadt und Land

Salzburger Nockerl zum Mitnehmen - die gibt es jetzt in einem neuen Café von Georg Imlauer. Und einen Nachtzug aus Sylt, der Skigäste bringen soll.

Das Problem mit Salzburger Nockerln war bisher, dass es sich bei der Süßspeise in aller Regel um eine enorme Portion handelt und sie kaum jemand zu Hause selbst zaubert.

Diese zwei Fliegen schlagen Georg Imlauer und Sohn Thomas jetzt mit einer Klappe. Seit der Vorwoche offerieren sie in ihrer Mirabell Coffee Bar, einem neuen Café im Erdgeschoß ihres Hotels am Mirabellplatz, portionsweise Salzburger Nockerl, wahlweise sogar "to go".

Die Saalfeldener Gastronomen haben rund 100.000 Euro investiert ...