Neue alte Gesichter in der Halleiner Gastro

Das Pan Café feiert Anfang Februar Wiedereröffnung, ebenso das Bräustübl Kaltenhausen. Und auch im Toro-Toro tut sich etwas hinter den Kulissen.

Nach rund zwei Monaten Pause öffnet der bisherige Pan-Café-Chef Günther Prosegger am 7. Februar wieder seine Türen. Mit an Bord ist dann auch der neue Mann an seiner Seite, Florian Hörmann, ehemaliger ORF-Redakteur und "Stammgast seit Tag eins", lacht er im TN-Gespräch. Gemeinsam wollen die beiden "Kaffee-Nerds" den Kaffeeschwerpunkt des Cafés noch weiter ausbauen: "Wir haben immer fünf bis acht verschiedene Kaffeesorten zur Auswahl, von der Rösterei Bella Bean in Zell am See, einer Wiener Rösterei, die uns eine eigene ...