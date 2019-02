Neue Ausbildung soll die Pflege im Pinzgau sichern

Wer zur Ausbildung vom Pinzgau in den Zentralraum geht, kommt oft nicht mehr zurück. Aber Pflegekräfte, die im Bezirk ausgebildet werden, bleiben zu 95 Prozent dort: Das sagte Gesundheitsreferent LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP) am Dienstag bei der Vorstellung einer neuen Pflegeausbildung. Angeboten wird sie in Saalfelden, um die Pflege im Pinzgau auch in Zukunft zu sichern.

Anzeige

Die zweijährige Ausbildung zum Fachsozialbetreuer und Pflegeassistenten startet im September in der Schule für Sozialbetreuungsberufe (SOB), die in der HBLW beheimatet ist. Bisher gibt es die Ausbildung an der SOB nur am Abend. Diese Form richtet sich an Berufstätige, die umsteigen wollen. Die neue Ausbildung, die im Herbst startet, findet am Tag statt. Neu ist auch, dass man schon ab 17 Jahren einsteigen kann und dass die Zusatzqualifikation Demenzbegleitung vermittelt wird. Die Ausbildung wird von den Pinzgauer Gemeinden, dem Land und dem Bund unterstützt. Das Schulgeld bezahlt das Land. Für die Schüler ist die Schule kostenlos. Es besteht die Möglichkeit, nach dem Abschluss mit der Ausbildung zum Diplompfleger weiterzumachen, die in Zell am See möglich ist.

Voraussetzung für das Zustandekommen der Klasse ist, dass sich mindestens 20 Interessenten melden. Am 7. März findet an der SOB von 17 bis 21 Uhr ein Informationsabend statt. Die Anmeldung läuft bis 31. Mai.