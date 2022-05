Neue Ausstellung: Als der Goiserer Kuchl rockte

Das Museum Kuchl widmet seine neue Sonderausstellung der jüngeren Vergangenheit des Ortes, von der Molkerei-Geschichte über den Autobahnbau bis zu den Hochwassern und einem denkwürdigen Konzertabend.

"Erinnern Sie sich?", lautet der Titel der Sonderausstellung, die am 20. Mai eröffnet wird. "Es geht um die Jahre von 1980 bis jetzt, vor allem um die Zeit vor der Jahrtausendwende", erklärt Museumsleiter Josef Pichler im TN-Gespräch. Die Themen reichen von den vielen Hochwässern, besonders jenes von 2002, und der Entwicklung des Bürgerausees über die Solarbaugruppe in den 1990ern bis hin zur Käsetradition in Kuchl und dem "Fliegerzentrum" in der Kellau. Auch die Entwicklung der Holzschulen und des Hallenbads werden ...