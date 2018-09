Neue Begegnungszone in Werfenweng

Ein Familienvater kämpfte um das Leben seines kleines Sohnes, der in die Salzach gestürzt war. Ein Arbeiter aus St. Johann wurde zum Retter. Für eine Urlauberfamilie aus Rumänien hätte Dienstag am späten …

Chronik

Das Kind war mit einem Tret-Gokart in die Salzach gestürzt. In St. Veit im Pongau ist am Dienstag gegen 17.30 Uhr ein sechsjähriger Bub mit seinem Tret-Gokart bei einem Familienausflug in die Salzach gestürzt.…