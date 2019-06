Ein neues Busshuttle von der Messe in die Altstadt soll Gäste abfangen. Und 57.000 täglichen Pendlern in die Stadt sollen mehr Öffis angeboten werden: Ab Herbst eine neue Buslinie nach Rif.

Er sei ja ganz froh, dass Touristen und Einheimische gern in die Altstadt Salzburg führen. Aber Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) will nicht, dass die Stimmung der Einheimischen wegen der Gäste kippt. Deshalb stellte Preuner am Montag mit Bert Brugger, dem ...