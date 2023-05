Neue Chefin für den Tourismus in Oberndorf

Karoline Schink ist die neue Geschäftsführerin im Tourismusverband Oberndorf sowie in der Arge Stille Nacht. Sie folgte Clemens Konrad nach.

Das Pendeln nach Wien hat für Karoline Schink (44) aus Salzburg nun ein Ende. Seit April arbeitet sie im Tourismusverband Oberndorf und hat dort die Geschäftsführung von Clemens Konrad übernommen, der nach sechs Jahren in Oberndorf zum Tourismusverband Altenmarkt gewechselt ist.

Die Mutter von vier Töchtern, die zuletzt beim Revisionsverband der gemeinnützigen Bauvereinigungen Österreichs gearbeitet hat, freut sich über ihre neue Aufgabe. "Ich hatte von der Handelsakademie weg immer mit Zahlen zu tun, ich arbeite aber gern mit Menschen und kann das jetzt gut verbinden", so Karoline Schink, die auch Philosophie und Jus studiert hat und nun nach drei Jahren im hektischen Wien wieder in ihrer näheren Heimat arbeitet. "Ich bin zwar Stadt-Salzburgerin, aber in Oberndorf geboren und habe mich jetzt gleich in die Stadt verliebt. Ich möchte den Menschen hier Freude schenken und dabei selbst Freude haben."