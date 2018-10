Neue Chefs für den Kuchler Feuerwehrnachwuchs

Marlene und Rupert Unterwurzacher haben nach zwölf Jahren Leitung der Kuchler Feuerwehrjugend in jüngere Hände übergeben.

Zum Abschied Anfang September gab es von den "Neuen" ein Fotoalbum mit Eindrücken aus 12 Jahren Feuerwehrjugend. "Es war eine wahnsinnig spannende Zeit, wir haben ja viele durch ihre ganze Jugend begleitet und waren dann später bei einigen sogar bei der Hochzeit dabei", sind sich Marlene und Rupert Unterwurzacher einig. "Es ist aber gut, wenn frischer Wind reinkommt, neue Leute haben neue Ideen und Motivation, und das überträgt sich auf das Team, das war bei uns damals auch."

Einerseits ist es eine Zeitfrage: Rupert, der die Feuerwehrjugend in Kuchl 2001 mitbegründet hat, macht sich gerade selbstständig, ist zudem noch Schriftführer der Feuerwehr und Gruppenkommandant, Marlene erwartet im Dezember ihr erstes Kind. Der aktiven Mannschaft bleiben die beiden aber auch künftig erhalten.

Die neue Leiterin widmet sogar ihre Masterarbeit der Feuerwehr

Die neuen Leute, das sind in diesem Fall der 22-jährige Alexander Meisl und die 23-jährige Evelyn Obermüller. Diese war schon 2004 in ihrer oberösterreichischen Heimat in der Feuerwehrjugend aktiv. 2017 wechselte sie während ihres Studiums am Campus Kuchl der FH Salzburg zur Feuerwehr nach Kuchl und beschäftigt sich nun sogar in ihrer Masterarbeit mit der Feuerwehr: Im Studiengang Design und Produktmanagement entwirft sie ein Lehr- und Lernmöbel für die Feuerwehrjugend.

Jugendarbeit ist kein Selbstläufer

Im Schnitt sind jedes Jahr 15 Jugendliche im Kuchler Nachwuchs aktiv, 50 der aktuell 120 aktiven Kuchler Feuerwehrleute sind "Eigengewächse". Dennoch betont Ortsfeuerwehrkommandant Rupert Unterwurzacher: "Selbstläufer ist das keiner, man muss schon etwas tun." Er freut sich, dass es weitergeht im Jugendteam, "denn es ist schon sehr viel Arbeit: wöchentliche Übungen, Ausrückungen, Unterstützung der aktiven Mannschaft, Veranstaltungen, Sitzungen etc., und das neben dem normalen Dienst".



Matthias Petry