Neue Chefs gehen in bequemen Schuhen durch die Pandemie

Trotz Corona wagen zwei Salzburger den Sprung in die Selbstständigkeit - und das in einer Branche, die von der Coronakrise schwer getroffen wurde.

Als die Türglocke klingelt, schaut Brigitte Weiß auf. Eine Dame tritt ein, sieht sich um. Die Verkäuferin des Schuhgeschäfts in der Alpenstraße berät die Kundin - so wie sie das bereits seit Jahrzehnten tut. Mit dem Unterschied: Früher war Weiß Angestellte des Geschäfts, seit wenigen Wochen ist sie die Chefin. "Das Schuhgeschäft ist wie ein zweites Wohnzimmer für mich", sagt die Salzburgerin. Die 52-Jährige verkauft seit knapp 30 Jahren Schuhe im Traditionsbetrieb Bernardi. "Ich habe damals noch bei Alois Bernardi gelernt", sagt sie. Nach ihm übernahm sein Sohn Walter Bernardi. Im vergangenen Jahr suchte Bernardi neue Besitzer für das fast 100 Jahre alte Familienunternehmen: "Für meine Kinder kam es nicht infrage, das Schuhgeschäft weiterzuführen." Er habe deshalb seine langjährige Angestellte gefragt, ob sie dieses übernehmen möchte. Und Brigitte Weiß hat - nach reiflicher Überlegung - Ja gesagt. Zu Jahresbeginn erfolgte der Wechsel. Damit wagte Brigitte Weiß, zusammen mit ihrem Mann Andreas, den Sprung in die Selbstständigkeit. Doch sie muss auch zugeben: "Hätte ich das Schuhgeschäft nicht übernommen, wäre ich jetzt vermutlich arbeitslos."

Der eigene Laden soll dem Ehepaar Sicherheit bieten. Dabei drückt es im Schuhhandel derzeit gewaltig. Denn: Die Bekleidungsbranche zählte bisher zu den Verlierern der Pandemie. Dort ging im Vorjahr der Umsatz am stärksten zurück - um 22,4 Prozent. "Hätten wir im April geahnt, was auf uns im Jahr 2020 noch zukam, ich weiß nicht, wie wir uns entschieden hätten", sagt Andreas Weiß rückblickend. Die neuen Besitzer des Schuhgeschäfts sehen ihre Chance jedoch in der fachgerechten und persönlichen Beratung. "Unsere Kunden schätzen es, wenn man sich Zeit für sie nimmt." Brigitte und Andreas Weiß setzen, wie auch schon die Familie Bernardi vor ihnen, auf möglichst bequeme Schuhe - sogenannte Komfortschuhe. Das spreche vor allem ältere Kundinnen und Kunden an. "Wir versuchen aber künftig, auch mehr Jüngere zu erreichen", sagt Brigitte Weiß. Sie bemerke, dass modische, bequeme Schuhe tragen zu wollen keine Frage des Alters sei. Auf den Verkauf von Modeschuhen umschwenken will das Ehepaar jedenfalls nicht. "Da ist die Konkurrenz durch den Onlinehandel einfach zu groß", sagt Andreas Weiß.

In die Selbstständigkeit startete das Ehepaar zu Jahresbeginn mit geschlossenen Türen. Vor vier Wochen konnte es wieder eröffnen. "Verändert hat sich für mich persönlich nicht viel", sagt Brigitte Weiß. "Ich mache noch dieselbe Arbeit wie vor der Selbstständigkeit." Den Lockdown hat das Ehepaar genutzt, um dem Geschäft seine eigene Note zu verpassen. "Wir haben umgeräumt und die Regale mit neuen Modellen gefüllt."