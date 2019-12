Neue DNA-Nachweise: Wolfsrisse in Dienten und Bischofshofen vom selben Tier

Jetzt steht es fest: Jenes Tier, das in Embach vier Lämmer riss, war danach auch in Dienten und Bischofshofen aktiv. Laut dem Wolfsbeauftragten des Landes handelt es sich bei dem Tier aber nicht um einen Problemwolf.

Die Auswertung von DNA-Spuren bestätigte: Derselbe Wolf, der am 22. Oktober in Embach (Gemeinde Lend) vier Lämmer riss und ein Mutterschaf verletzte, war auch in Dienten und Bischofshofen unterwegs. In Bischofshofen riss das Tier am 12. November drei Lämmer. In Dienten handelte es sich nicht um ein Haus-, sondern um ein Wildtier, und zwar um einen Muffelwidder.

Das tote Mufflon wurde in der ersten Novemberwoche vom Dientener Berufsjäger entdeckt. Weil ihm das Rissbild verdächtig erschien, erstattete er eine Meldung an das Land. Eine Tierärztin nahm DNA-Proben, die nun bestätigten, dass es sich um denselben Wolf wie in Embach und Bischofshofen handelt.

Wildtiere scheinen in der Statistik nicht auf

Das Land Salzburg führt eine Statistik über die Wolfverdachtsfälle ab 2018. Gerissene Wildtiere scheinen in dieser Aufstellung allerdings nicht auf. "Das würde den Rahmen sprengen", sagt Hubert Stock, der Wolfsbeauftragte des Landes. Dass ein Wolf ein Wildtier reiße, sei nämlich sehr gängig.

Die Distanz zwischen den Orten Lend (Embach), Dienten und Bischofshofen betrage geschätzt 30 Kilometer, sagt Stock. "Das ist nicht einmal ein Tagesmarsch für einen Wolf." Dass das Tier daher schon weitergezogen sei, könne man deshalb aber nicht daraus schließen. "Wir haben immer wieder Meldungen, dass er noch in der Gegend sein soll, aber die sind alle unbestätigt." Eine Bestätigung könne ein DNA-Nachweis sein, "uns würden aber auch schon andere Spuren oder Fotos reichen", sagt Stock. In Bischofshofen seien beispielsweise ein Haar und ein angenagter Ast untersucht worden.

Der Wolf, der im Juli in Großarl für 24 tote, vier verletzte und zehn vermisste Schafe sorgte, sei vermutlich nach Kärnten weitergezogen, sagt Stock. "Es gab dort einen Riss, der zu einem Wolf passen könnte. Die DNA-Spur hat aber ,Fuchs' ergeben." Das passiere relativ häufig, da der Fuchs oft als erster nach einem Wolf zur Stelle sei.

"Das Tier ist definitiv kein Problemwolf"

Mit dem nachgewiesenen Wildtierriss in Dienten stehe jedenfalls eines fest: "Das ist nach unseren Kriterien definitiv kein Problemwolf", sagt der Wolfsbeauftragte Hubert Stock. Der Wolf-Managementplan des Landes Salzburg spricht von einem Problemwolf, wenn innerhalb eines Monats 25 Haustiere getötet werden. Das in Embach, Dienten und Bischofshofen nachgewiesene Tier habe nicht nur Haus-, sondern auch Wildtiere auf seinem Speiseplan.

Quelle: SN