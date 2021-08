Neue Erdgasleitung entlang der Tauernautobahn geplant

Im Herbst beginnen die Behördenverfahren für ein Gasleitungsprojekt, das auch durch den Tennengau führt. Die Salzburg AG argumentiert mit Versorgungssicherheit, die Grünen sind skeptisch.

Im nächsten Jahr soll eine neue unterirdische Erdgasleitung im Tennengau gebaut werden. Sie ist Teil eines Leitungsprojektes, das die Versorgung des Tennengaus, Pongaus und Pinzgaus sowie Tirols absichern soll. Wenn die Behördenverfahren im Herbst nach Plan verlaufen, wird kommendes Jahr mit dem Bau begonnen werden. Die Strecke sei derzeit eine Engstelle in der Hochdruckleitung vom Norden Salzburgs bis in den Pinzgau, sagte Herwig Struber von der Salzburg Netz GmbH kürzlich in einem ORF-Interview: "Mit der Verbindungsleitung von Salzburg bis nach ...