Neue Fertigteilbrücke zwischen Zell am See und Kaprun wiegt 220 Tonnen

In den vergangenen Tagen wurden die beiden Stahlhauptträger für die neue Mayereinödbrücke beim Gasthaus Salzachbrücke in Zell am See aus vier riesigen Teilen zusammengesetzt, heute mit einem Spezialkran eingehoben.

SN/land salzburg/melanie hutter Landesrat Josef Schwaiger im Gespräch mit dem Geschäftsführer des Wasserverbandes Hochwasserschutz Zeller Becken Helmut Haslinger.