Neue Firma plant Urnenfriedhof für Haustiere

Bestattungsfläche soll in Bergheim entstehen. Handy-App führt zum Platz.

Ein Friedhof für Haustiere ist in Bergheim geplant. Animalis Natur-Tierbestattung Salzburg heißt ein neues Unternehmen, das seinen Tierurnenfriedhof "naturbelassen, auf einer idyllischen Wiese im Landschaftsschutzgebiet am Stadtrand von Salzburg" einrichten will.

Noch im Herbst werde die Bestattungsfläche eröffnet. Ein solches Angebot gebe es in Salzburg noch nicht. Tierbesitzern solle ein würdevoller Abschied von ihren Lieblingen ermöglicht werden. "Wir möchten mit dem Geist der Zeit gehen und ein nachhaltiges Angebot gestalten", sagt Geschäftsführerin Patricia Kaspar. Verwendet würden zersetzbare Bio-Natururnen.

