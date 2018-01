Neue Flügel für den Gollinger Adler

Elisabeth und Wilfried Galler starten mit dem "Gasthaus Adler" in Golling neu durch, sie erweitern den Betrieb um 20 Zimmer. Die Leitung des Gastronomiebetriebs geben sie an "alte Bekannte" weiter.

Nicht nur in der Haubenküche im "Adler" wurde in den vergangenen Monaten fleißig gekocht. Auch in der Gerüchteküche rund um das Haus hat es ordentlich gebrodelt: Von Scheidung war da die Rede, von Auswandern nach Amerika oder von einem Verkauf des Hauses an einen chinesischen Investor. "Sogar Verwandte haben gefragt, was denn jetzt los ist", lacht Wilfried Galler.

Die wahren Neuigkeiten sind weniger spektakulär, dafür aber weitaus erfreulicher: Seine Frau und er erweitern den bisherigen Restaurantbetrieb um die 20 Zimmer über dem Lokal, die bisher vom Torrenerhof genutzt wurden. Momentan wird fleißig renoviert, im Mai soll der Hotelbetrieb eröffnet werden. "Es werden ganz unterschiedliche Zimmer, liebevoll eingerichtet. Wir haben schon 20 Hirschgeweihe von einem alten Jäger dafür gekauft", erzählt Elisabeth Galler. Die Leitung des Restaurants legen sie in die bewährten Hände von Sven Zanner und Rupert Eibl. "Restaurant und Hotelbetrieb, das wäre zu viel gewesen", sagt Wilfried Galler.

Schon zu Lehrlingszeiten ein Team

Für alle Beteiligten schließt sich mit der Übergabe ein Kreis: Schon vor zehn Jahren arbeiteten Zanner und Eibl mit Galler im Gasthof Langwies zusammen, er als Küchenchef, die beiden als Lehrlinge. Auch als die Gallers 2011 das Gasthaus Adler aufsperrten, waren die beiden mit von der Partie, Zanner im Service, Eibl als Sous-Chef. Der 27-jährige Sven Zanner, mittlerweile auch ausgebildeter Sommelier, ist seit damals an Bord im "Adler", der 28-jährige Rupert Eibl, mittlerweile Kochmeister, hat seitdem zahlreiche andere Stationen als Koch hinter sich, Sterne-Restaurants in der Schweiz, das Carpe Diem in Salzburg, Küchenchef im 4-Sterne-Hotel Flachauerhof, und er leitet nach wie vor als Geschäftsführer das "Gasthaus Eisenwerk" in Werfen.

"Wir wollten eine neue Herausforderung, und es ist für alle eine Win-win-Situation", sagt Elisabeth Galler, die gerade mit viel Eifer am Renovieren ist und sich auf die neue Situation im Haus freut: "In ein paar Jahren wird man den Adler nicht wiedererkennen."