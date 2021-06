Neue Freiheit? Polizei erwischte viele alkoholisierte Lenker

Gleich mehrere teils schwer alkoholisierte Autolenker verursachten in der Nacht auf Sonntag im Pinzgau und Lungau Unfälle.

In Mittersill wurde Sonntag kurz nach Mitternacht eine Polizeistreife auf einen Pkw aufmerksam, welcher entgegenkam und in Schlangenlinien fuhr. Die Beamten fuhren dem Lenker nach. Nach mehreren Anhalteversuche konnte der Fahrzeuglenker im Bereich der Straßenmeisterei Mittersill schließlich angehalten werden. Der Pkw war mit fünf Jugendlichen besetzt. Beim 19-jährige Fahrzeuglenker ergab ein Alkomattest laut Angaben der Polizei einen Wert von über 2,00 Promille. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen und der Pkw abgestellt. Der 19-jährige Probeführerscheinbesitzer wurde an die BH Zell am See angezeigt. Einsichtig zeigste sich der alkoholisierte junge Mann nicht, erst nach Zutun seiner Freunde konnte er beruhigt werden.

55-Jähriger alkoholisiert und ohne Führerschein dabei

Ein 55-jähriger Fahrzeuglenker war bei einer Kontrolle ebenfalls alkoholisiert. Der Alkomattest bei ihm ergab einen Wert von über 0,8 Promille. Er wurde ebenfalls an die BH Zell am See angezeigt. Der Führerschein konnte an Ort und Stelle nicht abgenommen werden, da er diesen nicht mitführte.

Gegen 02:00 Uhr wurden die Beamten dann zu einem Fahrradsturz in Uttendorf beordert. Der Radfahrer war vermutlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung von der Fahrbahn abgekommen. Er prallte dabei gegen einen Felsbrocken und verletzte sich am Kopf. Aufgrund der schweren Verletzung und der kurzzeitigen Bewusstlosigkeit konnte mit dem Fahrradfahrer kein Alkotest an Ort und Stelle durchgeführt werden. Der Radfahrer wurde in das Tauernklinikum Zell am See eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen zum Grad der Alkoholisierung bzw. Unfallhergang laufen noch.

Mit 1,6 Promille in Zierfelsen gefahren

Auch im Lungau fuhr ein 20-jähriger Bursche aus Gröbendorf mit seinem PKW, von der Lungauer Landesstraße kommend, in das Stockerfeld (Mariapfarr) ein. Gleich in der ersten langgezogenen Linkskurve, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Er touchierte mit dem PKW einen massiven Zierfels eines dort befindlichen Hauses. In weiterer Folge prallte der Wagen ab und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Der Lenker konnte das Fahrzeug verlassen. Er weckte die Eigentümer des betroffenen Hauses, welche den Polizeinotruf wählten und den Unfall meldeten. Der augenscheinlich leicht verletzte Unfall-Lenker gab zu hohe Geschwindigkeit als Ursache des Unfalles zu Protokoll. Weiters brachte ein vor Ort durchgeführt Alkotest ein Ergebnis von über 1,6 Promille.