Neue Geschäfte in der Salzburger Altstadt

In der Linzer Gasse zogen die Taschen eines Berliner Labels aus und Schuhe einer deutschen Manufaktur ein.

Das Geschäftekarussell in der Salzburger Altstadt dreht sich. In der Linzer Gasse in der rechten Altstadt sind seit Kurzem hochwertige Schuhe aus der deutschen Manufaktur Kennel & Schmenger erhältlich. Nach Hamburg, München, Köln, Düsseldorf und Konstanz eröffnete das Unternehmen nun seinen ersten Mono-Brand-Store in Österreich. Insgesamt führt das Unternehmen zwölf eigene Concept Stores. Verkauft werden auf 145 Quadratmetern vorwiegend Schuh- und Handtaschen und Mode-Accessoires. Zuvor waren in dem Geschäft Taschen des Berliner Labels Liebeskind zu Hause. Das neue Geschäft ist im Premiumsegment angesiedelt.

Das Unternehmen Kennel & Schmenger feiert heuer sein 100-Jahr-Jubiläum. Es steht für hochwertiges Schuhhandwerk und ist bereits in über 30 Ländern weltweit vertreten. "Eine Stadt wie Salzburg ist für ein Unternehmen wie Kennel & Schmenger, in dessen Manufaktur Handarbeit und Zeitgeist eins werden, die perfekte Umgebung," sagt Geschäftsführer Andreas Klautzsch.

Kennel & Schmenger ist eine der wenigen noch in Deutschland produzierenden Schuhmanufakturen. Pro Jahr werden bis zu 650.000 Paar Schuhe produziert. Der Umsatz beträgt rund 50 Mill. Euro.



Strickmode in der Getreidegasse

Auch in der linken Altstadt zieht ein neues Modegeschäft ein. In der Getreidegasse eröffnet "Falconeri". Das Label steht für Strickwaren aus hochwertigen Garnen wie Merinowolle, Cashmere, Baumwolle und Seide. Die Marke gehört seit 2009 zum italienischen Konzern Calzedonia. Sie wird komplett in Italien produziert. In dem Geschäft war bisher Wäsche von Intimissimi zu Hause. Auch diese Marke gehört zur Gruppe Calzedonia.

Neueröffnung auch im Designer Outlet

Neues gibt es auch aus dem Designer Outlet zu berichten. Dort eröffnet am 30. August eine Store mit den Marken Cecil und Street One.

Quelle: SN