Neue Infohütte im Vogelparadies Weidmoos eröffnet

Mehr als 200 Vogelarten konnten im Natura-2000-Gebiet Weidmoos bereits nachgewiesen werden. Die Besucherinnen und Besucher werden nun in einer neu errichteten Hütte über das Vogelparadies informiert.

Am vergangenen Samstag war es endlich so weit: Die neue Informationshütte im Vogelparadies Weidmoos wurde feierlich eröffnet und an den Torferneuerungsverein übergeben. Trotz starken Regens versam-melten sich etwa 100 Naturfreunde, hauptsächlich aus den beiden Gemeinden Lamprechtshausen und St. Georgen, aber auch Besucher aus der weiteren Umgebung, vor dem Neubau.