Neue Informatik-HTL in St. Johann startet im Herbst

Am Freitag endet die Anmeldefrist für die neue Informatik-HTL in St. Johann.

"Der Bedarf an IT- und Informatik-Fachleuten steigt stetig. Wenn wir hier nicht mehr ausbilden, leidet die Qualität des Standortes", sagte Wirtschaftskammerpräsident Konrad Steindl. Darum haben das Land Salzburg, der Salzburger Landesschulrat, die Wirtschaftskammer in Zusammenarbeit mit Unternehmen und die HTL Saalfelden im Vorjahr intensiv an der Umsetzung gearbeitet. Die neue Informatik-HTL, vorerst mit einer Klasse beginnend, soll eine wesentliche Schiene der IKT-Ausbildung in Salzburg werden. Die Dependance der HTL Saalfelden wird in allen Bereichen der Informatik und Softwaretechnologie ausbilden.

"Im Herbst kann nun wie geplant eine Klasse mit 36 Schülerinnen und Schüler starten. Damit ist es gelungen, einen neuen HTL-Zweig in Salzburg zu etablieren, der sich ausschließlich auf die Informatik konzentrieren wird. Hier ist die Nachfrage der Unternehmen besonders hoch", sagte Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

Die Aufstockung des Bauteils A der HAK St. Johann ist in Planung, um Platz für fünf Klassen inklusive Nebenräume zu schaffen. Die Erweiterung wird bis zum Beginn des Schuljahres 2019/2020 fertiggestellt sein.



(SN)