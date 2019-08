Neue Initiativen gegen den Fachkräftemangel

Trotz florierender Wirtschaft geht die Arbeitslosigkeit im Pongau nicht zurück. Nun startet das AMS neue Initiativen zur Erwachsenenlehre, um dem Fachkräftemangel gegenzusteuern. Besonders auch für Frauen.

Es sind beunruhigende Zahlen, denn die Anzahl der arbeitsfähigen Menschen nimmt kontinuierlich ab. So schätzt man, dass diese bis zum Jahr 2040 um zehn Prozent zurückgeht. Gleichzeitig explodiert die Zahl der über 65-Jährigen; hier zeigt die Bevölkerungsentwicklung doppelt so viele wie 2004.

Es fehlen Lehrlinge in allen Branchen

Die Wirtschaft floriert und braucht Fachkräfte. Der Pongau ist in Salzburg die einzige Region, in der die Arbeitslosigkeit nicht so stark reduziert werden konnte wie anderswo. "Wir haben derzeit 2036 Arbeitslose, das sind um vier mehr als im Vorjahr. Es fehlen Fachkräfte für alle Branchen, ob Tourismus, Bau- oder Warenwirtschaft."

Thomas Burgstaller, Leiter des Arbeitsmarktservice (AMS) Bischofshofen, ist österreichweit für verschiedenste Initiativen bekannt. "Beunruhigend ist der Rückgang der unter 25-Jährigen in einer Lehre", betont er, "wir sehen, dass in den Klassen der Schulabgänger nur mehr zwei bis drei eine Lehre starten wollen, während der Rest in weiterführende Schulen wechselt. Dazu kommt, dass wir bei den Arbeitslosen einen auffallend hohen Anteil von 42 Prozent haben, die nur über einen Pflichtschulabschluss verfügen." Deshalb wurde seitens des AMS verstärkt auf Initiativen wie "Lehre über 18" gesetzt: "Hier können Menschen von 18 bis 50 Jahren eine Lehre absolvieren. Eine wichtige Alternative für Betriebe, da ihnen diese Ausbildung keine Mehrkosten bringt. Vom AMS erhalten diese Lehrlinge eine zusätzliche Zahlung von 700 Euro." Im Pongau gibt es derzeit 60 Personen, die so einen Lehrabschluss nachholen.

Neue Initiative für arbeitslose Frauen

"Wir haben dazu eine auffallend hohe, stagnierende Zahl an arbeitslosen Frauen; diese liegt seit Jahren bei 5,5 bis sechs Prozent."

Wie etwa bei Anna M: Die 30-jährige Mutter eines fünfjährigen Sohnes hat ihre Lehre als Verkäuferin nicht abgeschlossen und ist seit neun Monaten arbeitslos. Hauptgrund dafür ist eine fehlende Betreuungsmöglichkeit. Hier will Burgstaller nun die Rahmenbedingungen verändern und startet im Herbst eine neue Projekt-Initiative für den Pongau: "Wir sind dabei, ein Modell zu schaffen, das sich den wirtschaftlichen Bedingungen am Arbeitsmarkt anpasst." Es soll diesen Frauen mit Kinderbetreuungspflichten helfen, "denn darunter sind gut ein Viertel, die in Richtung Langzeitarbeitslosigkeit steuern."

Heraus aus der Falle der Langzeitarbeitslosigkeit

Die Initiative, welche von AMS, Wirtschaft und Land Salzburg finanziert wird, durchbricht den Teufelskreis: Geboten werden in Bischofshofen für den Zentralraum Pongau neue Rahmenbedingungen für Kinderbetreuungszeiten. "Dort wird flexible Kinderbetreuung von Montag bis Samstag möglich sein mit Öffnungszeiten von frühmorgens bis spätabends."

So können diese Frauen künftig eine möglicherweise abgebrochene Lehre rasch beenden "und bekommen auch zusätzlich einen höheren kollektivvertraglichen Lohn".



Ausbildungszeit bei Lehrlingen stark verkürzen

Diese Lehrausbildung kann auch rasch zum Abschluss kommen, "bei der Lehre 18 plus ist mit einer Ausbildungszeit von ein bis eineinhalb Jahren zu rechnen".

Dazu gibt es auch die Initiative "FIT", die Frauen für technische Berufe gewinnen soll. "Hier sind Ausbildungen in technischen Lehrberufen sowie auch etwa Abschlüsse an Fachhochschulen vorgesehen. Das kann genauso die technische Zeichnerin wie auch eine Mechatronikerin sein", betont der Leiter des AMS.

Die Gruppe der über 50-jährigen Beschäftigten wird - über den Pongau hinaus - noch einige Jahre die größte bleiben.

Wobei sich die Wirtschaftslage abzukühlen beginnt. Auch deshalb plädiert Burgstaller für ein neues Alternativmodell zur Aktion 20.000, nun maßgeschneidert auf "55 plus".