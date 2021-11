Neue Kampagne: Golling will die Impfquote ankurbeln

Mit einer Infokampagne und dem Engagement der örtliche Ärzte will eine Initiative in Golling aufklären und zum Impfen motivieren.

Auf dem Infoblatt der Gemeinde, das an vielen Orten aufliegt, plakatiert ist und auch an alle Haushalte ging, findet man viele, die sich bereits haben impfen lassen: von Allgemeinmedizinerin Helena Piberger und Feuerwehrkommandant Gerald Dygruber über Gastronom Hermann Döllerer und Aqua-Salza-Chef Erik Kerwer bis zu Schüler Daniel Barisic. "Wir konnten nur rund 30 Personen unterbringen, noch viele mehr wären bereit gewesen mitzumachen", sagt Vizebürgermeisterin Franziska Wagner. Da in Golling nur rund 55 Prozent der Bevölkerung vollimmunisiert sind und auch der ...