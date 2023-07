Neue Kindergartenschule in Salzburg: Vor dem Neubau erfolgt der Abriss

Auf dem Areal des Borromäums entstehen eine neue Dreifachturnhalle sowie 18 Klassen der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP). Das Projekt hat ein enges Zeitkorsett. Der Start soll im Herbst 2025 erfolgen.

Am Montag begann der Abriss der alten Turnhalle auf dem Areal des Borromäums in Salzburg. Die Arbeiten sollen Ende August abgeschlossen sein. Anschließend finden Spezialtiefbohrungen statt. Dann errichten die Betreiber eine neue Dreifachturnhalle - und darüber das Geschoß für 18 Klassen der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP). In Summe werden 39 Mill. Euro investiert.

"Wir müssen bis Herbst 2025 fertig sein"

"Wir haben einen sehr engen Zeitplan. Wir müssen bis Herbst 2025 fertig werden, sonst verlieren wir einen Ausbildungslehrgang der Kindergartenschule", sagt Martin Kalss, Chef der EDS Immobilien. Die Errichtungskosten für die BAfEP werden von Bund, Land und Erzdiözese gemeinsam getragen. "Durch die kompakte Form des Neubaus wird das historische Borromäum-Schulgebäude an der Nordwestecke durch die Verschiebung des Turnsaals wieder ,freigespielt' und die Parklandschaft erweitert", erklärt Projektsteuerer Andreas Mozelt.

Viele gemeinsame Nutzungen von Gymnasium und BAfEP

"Im Mai 2024 setzen wir die Klassengeschoße aus Holz auf", erklärt Kalss. Die neue BAfEP ist als Kopfbau am oberen Ende des Borromäumsplatzes vorgesehen. Das Untergeschoß bis zur Decke der Sporthalle ist in Stahlbeton massiv vorgesehen. Die beiden Obergeschoße sind als Holzbau konzipiert. Die alte Turnhalle des Borromäums wird also einer neuen Dreifachturnhalle weichen, die vier Meter tiefer in die Erde rücken soll, damit für zwei weitere Stockwerke der BAfEP in Holzbauweise Platz geschaffen wird. In der Sockelzone des benachbarten Wohngebäudes wird der dreigruppige Kindergarten einziehen. Geplant ist die gemeinsame Verwendung der neuen Turnhalle, des Mehrzwecksaals, der Schulbibliothek und der Schulküche durch das Gymnasium und die BAfEP.



Umzug aus der Schwarzstraße im Herbst 2025

Ab Herbst 2025 werden die Schülerinnen und Schüler der bisherigen Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) im Neubau auf dem Areal des erzbischöflichen Privatgymnasiums Borromäum unterrichtet. Die Franziskanerinnen von Vöcklabruck geben ihre Ordensniederlassung in der Schwarzstraße sowie die Trägerschaft für die dortige BAfEP und für die Volksschule auf.