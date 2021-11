Neue Konzepte gegen das Stau-Chaos

Seit vielen Jahren kämpft Wagrain mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen. Eine eigene Arbeitsgruppe plant derzeit ein neues Konzept.

"Besonders während der Sommermonate hat der Verkehr durch das Ortsgebiet aufgrund des Ausflugsverkehrs Richtung Kleinarl enorm zugenommen", sagt Bürgermeister Axel Ellmer (ÖVP). An verkehrsreichen Tagen zu Haupttourismuszeiten schlängeln sich bis zu 8000 Autos durch das Zentrum von Wagrain. Daneben ist auch die Schattauerkreuzung ein Nadelöhr und neuralgischer Punkt. Seit vielen Jahren wurde an Umfahrungsplänen gearbeitet und in der Vergangenheit eine Ampelregelung geschaffen. Diese sorgte für eine Entschärfung, trotzdem wurde die Verkehrsbelastung nicht viel weniger, da dafür der Ausflugsverkehr zugenommen habe. ...