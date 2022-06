Jede Runde um den Dom hilft herzkranken Kindern

Am 1. Juli findet in Salzburg erstmals ein Herzlauf zugunsten des Vereins Herzkinder statt. Die Organisatorin ist Mutter einer herzkranken Tochter.

Drei Wochen vor der Geburt ihres mittlerweile 22 Jahre alten Sohnes geriet die Welt von Michaela Altendorfer aus den Fugen. "Durch Zufall wurde die Diagnose gestellt, dass meinem Sohn die linke Herzhälfte fehlt", schildert die Oberösterreicherin. Vier Tage nach der Geburt wurde Jakob zum ersten Mal operiert, beim zweiten Eingriff war er 14 Wochen alt, später folgten noch zwei Operationen. "Ich hatte damals so viele Fragen und hätte dringend Beistand gebraucht", erzählt Altendorfer. "Damals starben noch 60 Prozent der betroffenen Kinder, heute liegt die Sterblichkeitsrate bei einem Prozent." Altendorfer fasste damals den Vorsatz, Eltern in einer ähnlichen Situation zu helfen. Nach anfänglichem Engagement im Herzverband gründete die Gmundnerin 2007 den Verein Herzkinder Österreich, den sie als Präsidentin leitet. Der Verein, der sich durch Spenden finanziert, unterstützt derzeit 4000 Familien. Als Ansprechpersonen stehen in den Bundesländern 25 großteils ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung.

Lauf geht um den Salzburger Dom

Rettungsanker war der Verein seinerzeit auch für die Salzburgerin Cornelia Thöni, deren Tochter mit mehreren komplexen Herzfehlern geboren wurde. Um den Verein zu unterstützen, lädt Thöni jetzt zu einer Salzburg-Premiere: Am 1. Juli findet im Herzen der Altstadt der 1. Herzlauf statt. Monatelang hat Thöni diese Benefizveranstaltung ehrenamtlich organisiert. "Dieser Lauf ist für mich ein Herzensprojekt." In sieben Bundesländern gebe es bereits einen Herzlauf, erstmals finde er jetzt auch in Salzburg statt.

Das Motto lautet: "Achte auf dein Herz und laufe für meins." Gelaufen wird rund um den Salzburger Dom. Start und Ziel sind auf dem Kapitelplatz. Pro gelaufener Runde (rund 400 Meter) spendet Sponsor Hervis Sports Österreich einen Euro an den Verein. "Es handelt sich bei der Laufstrecke also im wahrsten Sinne des Wortes um einen ,Herz-Kreis-Lauf'", sagt Thöni. Am Vormittag gehen 1500 Schulkinder an den Start. Thöni wurde regelrecht von Schulen überrannt. Die Nachfrage war so groß, dass sie vielen Klassen absagen musste.

Nachfrage enorm: Von Schulklassen überrannt

Die Chance, Gutes für herzkranke Kinder zu tun, haben Läuferinnen und Läufer mit Freude an Bewegung und einem großen Herzen beim Hauptlauf um 17 Uhr. Ein Sponsor übernimmt die Teilnahmegebühr von 15 Euro und ermöglicht so, dass alle, die mitmachen wollen, gratis an den Start gehen können. Auch Stadt und Land unterstützen den Lauf. Im Vordergrund steht die Freude, zu helfen, und nicht die sportliche Herausforderung. Sollten auch besonders Ambitionierte an den Start gehen: 52 Runden um den Dom entsprechen einem Halbmarathon. Egal ob jung oder alt, ob sportlich oder Couchpotato: Jede und jeder ist willkommen. Auch Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer sind eingeladen, den Dom zu umrunden.

Thöni möchte auch Teams aus Firmen und Vereinen sowie Familien und Freundesrunden motivieren, in die Altstadt zu kommen - gerne auch verkleidet. Als Anreiz hat sie für Gruppen ein Geschenk parat: Die ersten 15 Laufgruppen ab 20 Personen, die sich anmelden, bekommen von Spar einen 150-Euro-Gutschein, den sie für eine gemeinsame Jause einlösen können.

Nach dem Lauf einen Film sehen

Thöni, die zugleich das Gratis- Sternenkino in der Altstadt organisiert, hat am 1. Juli anschließend an den Lauf den passenden Film im Angebot. Um 20 Uhr wird auf dem Kapitelplatz die Tragikomödie "Dieses bescheuerte Herz" gespielt.

In Stadt und Land Salzburg sind rund 300 Familien mit zumindest einem "Herzkind" betroffen. "80 Prozent der Familien zerbrechen an dieser Herausforderung, viele geraten in wirtschaftliche Not, wenn zumindest ein Elternteil mit dem Kind oft monatelang in der Klinik bleiben muss, während der andere - oft weit weg von den Herzzentren Linz und Wien - sich um die Geschwister und das Haushaltseinkommen kümmern muss", sagt Thöni. Hier helfe der Verein Herzkinder. Auch sie habe während der Behandlung ihrer Tochter im Herzzentrum Linz im "Teddyhaus" wohnen dürfen. "In dieser Zeit, in der es um Leben und Tod geht, ist man in einem absoluten Ausnahmezustand." Es sei unglaublich beklemmend, das geliebte Kind in der Früh im OP-Saal zurückzulassen, im Wissen, dass es am offenen Herzen operiert wird und das Herz für 1,5 Stunden abgestellt wird. "Ohne die Hilfe des Vereins hätte ich das alles nicht überstanden."



700 Neugeborene mit Herzfehler